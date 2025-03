Tvplay.it - Rivoluzione in serie A, cambia il regolamento: annuncio in diretta

LaA può andare incontro ad una profondail: c’è l’in.Sono tante le novità a cui potrebbe andare incontro il calcio italiano nei prossimi mesi, alla luce delle criticità emerse negli ultimi mesi. La Figc, ad esempio, sta valutando l’idea di introdurre il Var a chiamata in Lega Pro e nel massimo campionato femminile così da provare a ridurre al minimo il numero degli errori arbitrali: già inviata la richiesta alla Fifa e all’Ifab che, a breve, saranno chiamati ad esprimersi a riguardo. Modifiche in vista anche per laA, la cui ultima giornata avrà luogo il 25 maggio.inA,ilin(LaPresse) TvPlay.itVari top team, infatti, stanno da tempo portando avanti il progetto che prevede la riduzione delle squadre iscritte al torneo allo scopo di diminuire, di conseguenza, l’ammontare delle partite da disputare nel corso della stagione.