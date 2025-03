Rivoluzione bancaria in UE | al via la norma dei trasferimenti in 10 secondi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Monitorare il saldo del proprio conto diventerà una prassi ancora più frequente, con l’Unione Europea pronta a lanciare la “regola dei 10”. Questo regolamento innovativo obbliga tutte le banche dell’UE a fornire ai clientiistantanei in euro tramite il sistema SEPA Instant. Significa che il denaro dovrà essere accreditato sul conto del beneficiario in meno di 10, senza tenere conto dell’orario o delle festività.Le nuove direttive, valide dalla primavera del 2024, impongono scadenze precise per l’adeguamento delle banche. Quelle nella zona euro, come in Germania, Austria e Francia, avevano 12 mesi per conformarsi. Pertanto, entro marzo 2025, la maggior parte di loro dovrebbe già poter gestirereal-time. Le banche fuori dall’area euro, che offrono conti in euro, come in Polonia, Repubblica Ceca e Romania, avranno tempo fino a marzo 2027.