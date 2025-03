Ritorna il vestito nuisette | fascino romantico della Primavera

Leggi su .com

Life&People.it Alcuni capi d’abbigliamento hanno il potere di attraversare i decenni, reinventandosi e adattandosi alle nuove tendenze senza mai perdere il lorointrinseco. È il caso del, che risorge come un must-have indiscusso-estate 2025, con un irresistibile richiamo al romanticismo e alle influenze boho-chic. Originariamente legato al mondolingerie, questo abito si è evoluto, passando da simbolo di seduzione a protagonista di una moda leggera, sofisticata e senza tempo.Dagli anni ‘50 a oggiConosciuto anche come “baby doll”, questo indumento è sempre stato un simbolo di sensualità. Negli anni ’50, dive del cinema come Marilyn Monroe lo indossavano con disinvoltura, conferendogli un’immagine ancor più sexy. La sua fama è aumentata anche grazie a personaggi dei fumetti, come Betty Boop, che ne ha esaltato l’aspetto giocoso e ammiccante.