Ritardi pagamenti RTS Milano | Rischio taglio 30% per stipendi DS Ma per il sindacato dipendono da criticità gestionali e richieste insostenibili

Leggi su Orizzontescuola.it

La vicenda ha avuto origine da una comunicazione ricevuta dalle scuole il 21 giugno 2024, in cui si evidenziava una presunta non conformità tra i dati relativi ai tempi di pagamento e allo stock dei debiti e le disposizioni normative. La stessa comunicazione anticipava possibili penalizzazioni economiche per i dirigenti scolastici, tra cui la decurtazione fino al 30% della retribuzione di risultato.L'articolo, RTS: “30% perDS”. Ma per ilda