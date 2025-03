Sport.quotidiano.net - Risultato sbloccato dall’autorete di Pittino. L’AlbinoLeffe detta legge nel derby col Lumezzane. Bel balzo in ottica playoff

ZANICA (Bergamo)Con una rete per tempoliquida ile resta da solo al quarto posto di una classifica che vede sempre Padova e Vicenza giocarsi la vetta e la FeralpiSalò come terzo, ma distante incomodo. Partita molto spezzettata nella qualeha avuto maggiormente l’iniziativa. Nei primi minuti la prima opportunità percon Longo, poi ilsi fa vedere con Baldini e Corti. Ma durante la maggiore pressione dei localicrea la situazione del primo gol: al 41’ Baroni va in sovrapposizione e mette al centro, la sfera però è deviata da, e la palla s’insacca alle spalle di Toniolo. Si va al riposo con la Celeste avanti 1-0 e nella ripresa ilprova a cambiare atteggiamento cercando di pareggiare. Da registrare però solo un tiro da fuori di Baldini neutralizzato da Marietta e un colpo di testa del neo entrato Monachello.