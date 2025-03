Zonawrestling.net - RISULTATI: SIW Giorno del Giudizio VII Parte II

Online la seconda(la prima potete recuperarla QUI) didelVII della SIW, disponibile sul Canale Youtube della federazione (in anteprima per abbonati il giovedì e in chiaro il Lunedì successivo):Superior Rumble Match for #1 Contender SIW Superior Italian ChampionshipAdriano vince la Superior Rumble e diventa Nuovo #1 ContenderSIW Superior Italian ChampionshipPicchio batte Vittorio Bruni (c) w/Giulia Lucchesi e diventa Nuovo Campione!!!