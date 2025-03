Lanazione.it - Ristorante e pizzeria Mangia. Da vent’anni mai lo stesso menù «Ci piace portare sempre novità»

ossia «mente aperta nel grande itinerario alimentare». Parte da questa definizione l’idea di ristorazione di Melania Cannistrà e Luca Fossi, titolari deldal 2004 punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Molto più di un semplice: è un laboratorio di idee culinarie, dove la tradizione si sposa con l’innovazione. Sì perchéha anticipato i tempi portando sulle tavole dei pratesi le prime pizze gourmet, la carta delle acque o la selezione dei formaggi. Tutte innovazioni che alla soglia del 2000 non erano così scontate. «Oggi è tutto diverso, ma 20 anni fa non esistevano le pizze gourmet oppure la selezione di acque era solo per i ristoranti di alto livello», dice Cannistrà. «Noi volevamoa Prato la nostra idea di cucina diversa e ci siamo riusciti».