Europa.today.it - Rissa furibonda alla pompa di benzina, traffico in tilt: "Qui si picchiano venerdì, sabato e domenica"

Leggi su Europa.today.it

Botte da orbi in mezzo alle auto, davanti a unadi. Ein. Ad Ottaviano, comune della città metropolitana di Napoli, il caos della movida è sfociato ancora una volta nella violenza.sera (23 marzo), all'esterno di una stazione di servizio in via Ferrovie dello.