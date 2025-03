Lanazione.it - Rischio idrogeologico. Giani chiama i Comuni. Legge sugli interventi. Città spugna: polemica

Finalmente c’è la consapevolezza che il cambiamento climatico è sotto casa, che i pericoli sono quotidiani o quasi, che ilnon molla e piomba sempre sul territorio fragile. Di fatto le amministrazioni, dalla Regione ai, con gli altri entiti ad operare (Genio civile e Consorzi di bonifica) accelerano e puntano davvero ad una svolta. Il presidente toscano Eugenioevidenzia la necessità di mettere mano a nuove normative per avere una mappatura precisa, puntuale, aggiornata metro dopo metro. E intervenire. L’ipotesi è quella di varare una"che chiederà a ciascun Comune di elaborare un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici", il ’Pacc’. Piani di programmazione sul territorio proprio a fronte delle mutazioni climatiche in atto ma anche a fronte di tantiche non sono più rimandabili specialmente sul reticolo minore ricco di corsi d’acqua e rii.