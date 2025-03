Ilgiorno.it - Rischio esondazioni delle Trobbie: a caccia di fondi

, in Regione l’appello del Comune di Bellinzago Lombardo: "Si trovino iper la vasca di laminazione sul nostro territorio comunale. Completerebbe il “cerchio di protezione” dell’area critica teatro del disastro dell’anno scorso". Il progetto di una vasca a Bellinzago in realtà c’è, corredato di una importante ipotesi di costo: 28 milioni di euro, per ora non disponibili. "Sappiamo bene - così il sindaco di Bellinzago Lombardo Michele Avola - che importanti investimenti sono già stati fatti e che interventi di questo genere hanno costi esorbitanti. Ma personalmente non smetto di sollecitare, e spero si possa attivare una macchina di finanziamento". A quasi un anno dalla disastrosa alluvione del 15 maggio 2024, intanto, due importanti interventi "anti allagamento" sono in vista: sarà finita entro l’estate la vasca di laminazione del Trobbia a Gessate, 130 mila metri cubi di invaso, un investimento regionale di quasi 6 milioni di euro.