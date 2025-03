Formiche.net - Riqualificare le periferie conviene a tutti. L’impegno della Fondazione Carli a Caivano raddoppia

Ha esortato papa Francesco: «Partite dalle, consapevoli che non sono la fine, ma l’iniziocittà». Occuparsi di chi vive al margine significa non solo restare ancorati alla realtà, ma avere a cuore il benesserecollettività intera. Perché se gli ultimi stanno bene, tutta la società sta meglio. Questo è il messaggio che oggi l’Italia intera riconosce nella riqualificazione di, appena estesa dal governo ad altre otto aree degradate del Paese.Biblioteca– Sala GuidoUn’operazione meritoria che vede in prima linea anche laGuido, grazie alla collaborazione con il ministero dell’Interno. In questi giorni è stata ultimata, con l’apposizionetarga, l’alabiblioteca diintitolata allo statista dopo la donazione, lo scorso anno, di cento volumi appartenuti a, che abbiamo deciso di aumentare di altri cento.