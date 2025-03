Ilrestodelcarlino.it - Rio Saliceto, in giro in auto con mannaia da macello

Rio(Reggio Emilia), 24 marzo 2025 - E’ stato fermato alle casse di un supermercato in quanto ha cercato di uscire senza pagare alcune merci. Di fronte all’arrivo dei carabinieri ha preferito pagare, evitando così la denuncia da parte del responsabile del negozio. Ma sono scattati comunque i controlli dei carabinieri della caserma di Campagnola, che hanno permesso di recuperare dalla suaunada, accanto al sedile anteriore dei veicolo. Non avendo fornito giustificazione sul possesso, un uomo di 46 anni residente a Reggiolo è stato denunciato per porto abusivo di armi. E’ accaduto l’altro pomeriggio. Larecuperata nell’è risultata con lama lunga venti centimetri. E’ stata posta sotto sequestro. L’uomo ha dunque evitato guai giudiziari per il tentato furto, avendo pagato la merce prelevata dal negozio, ma non è ha potuto evitare la denuncia per il possesso ingiustificato di un oggetto potenzialmente pericoloso, in quanto considerato come un arma atta a offendere.