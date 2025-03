Internews24.com - Rinnovo Inzaghi, ci siamo quasi! Ormai non ci sono più dubbi: arriva la conferma da parte di Marotta

Leggi su Internews24.com

di Redazione, cinon cipiùladadi. I tifosi dell’Inter posesultareLa volontà dell’Inter è la stessa di Simone, quella di continuare insieme a lungo: per questo motivo, il presidente nerazzurro Beppe, hato come la trattativa per ildi contratto del proprio allenatore si farà a bocce ferme ma in totale tranquillità da entrambe le parti. Si tratterà dunque di una formalità per mettere nero su bianco quello che il club pensa del proprio tecnico. Queste le dichiarazioni disulle frequenze di Radio 1 nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’.– «molto contenti di, ilè una formalità. Ha lavorato molto bene in questi anni, è un punto di riferimento sia a livello personale che tecnico.