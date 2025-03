Anteprima24.it - Ringrazia la Juve Stabia nella tesi, ‘un esempio anche per me’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutire ladi laurea, perché l’impegno messo in campo dalla squadra per superare gli ostacoli e riuscire nell’impresa della promozione in Serie B, ha rappresentato unda seguirenel percorso accademico. Può accaderequesto nel momento magico che sta vivendo la squadra di Castellammare di. E la storia hacontorni più affascinanti di quelli che si possono immaginare, perché are laè sicuramente un tifoso, ma di quelli che sono costretti a viverla a oltre 800 chilometri di distanza. È la storia – riferita dal quotidiano Metropolis – di Mario Izzo, 23 anni, che assieme ai suoi genitori, entrambi stabiesi, vive a Como fin da quando lui aveva appena 10 mesi. E l’amore per la squadra di Castellammare ha cominciato a coltivarlo da quando aveva 9 anni.