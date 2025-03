Bergamonews.it - Rimozione dei veicoli abbandonati nei condomini delle case popolari: firmato il protocollo tra Comune, Aler e Polizia Locale

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sottoscritto ild’intesa tradi Bergamo per ladeiin stato d’abbandono nelle proprietà. Un documento che rappresenta l’avvio di un processo nuovo, che non era mai stato fatto prima d’ora. Presenti alla sottoscrizione del, la sindaca Elena Carnevali e il Presidente diBergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli, alla presenza dell’Assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco, dell’assessora alle Politiche della Casa Claudia Lenzini, dell’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e della comandante dellaMonica Porta, hanno sottoscritto oggi a Palazzo Frizzoni il documento per la definizione di azioni congiunte per ladiin evidente stato di abbandono presenti negli edificidella città.