Ilrestodelcarlino.it - Rimini, furti in serie alle associazioni: presi defibrillatori, pc e autoradio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 marzo 2025 – Come un flagello. Una piaga che si ripresenta ancora e ancora e non dà pace nemmeno a chi lavora con l’obiettivo di aiutare la comunità senza alcuno scopo di lucro. Lo scopo di lucro che hanno avuto eccome i ladri che proprio non ne vogliono sapere di dare pacedi volontariato le cui sedi sono agglomerate nel centro di coordinamento in via Marecchiese 195. Lì dove nell’arco dell’ultimo mese – giorno più giorno meno – si sono verificati ben trenella notte. Il più recente risale alla notte tra sabato e domenica scorsa, quando i malviventi hanno messo in pratica sempre le solite modalità di accesso, forzando gli ingressi delleal pian terreno per poi intrufolarsi col favore del buio e fare razzia di tutto ciò capitasse loro a tiro.