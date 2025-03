Anteprima24.it - Rifiuti speciali, sequestrata una discarica nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano trasformato un’area interna ad una dittazzata nella rivendita di inerti per l’edilizia in una sorta didi. Per questo motivo a Brusciano, i carabinieri del nucleo forestale di Marigliano hanno posto sotto sequestro un appezzamento di circa 5.000 metri cubi, sui quali erano stati sversatiprovenienti da demolizioni edili privi di copertura indispensabile a prevenire la dispersione di sostanze tossiche e l’inquinamento dell’ambiente. Il titolare dell’azienda è stato denunciato all’autorità competente per gestione illecita e abbandono di. Non solo: nel corso delle loro attività, i militari hanno inoltre trovato, in uno stato di totale abbandono, anche un autocarro che, da successivi controlli, è risultato essere stato radiato dalla circolazione perché sottoposto a rottamazione.