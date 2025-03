Amica.it - Rifiorita, Charlene di Monaco torna in pista per la sicurezza

È unadiquella che, domenica 23 marzo, ha preso parte alla parte alla prima edizione della Giornata dellaStradale. Un evento importante, organizzato dalla sua fondazione, dedicato allastradale in bicicletta e visto come un’occasione per introdurre i giovani allo sport. L’appuntamento era alla Larvotto Beach Esplanade didove, per tutta la giornata, sono state organizzate numerose attività gratuite che hanno permesso ai visitatori di conoscere e mettere in pratica abitudini che possano tutelare i ciclisti. Un modo per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni a stare più attente quando si monta in sella sulle due ruote.per lastradaleEd ecco che, quando si parla di sport, la moglie del principe Alberto letteralmente rifiorisce.