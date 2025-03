Ilrestodelcarlino.it - Riemerge la discarica fantasma: onda di rifiuti verso la Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

??Palazzuolo Sul Senio (Firenze), 24 marzo 2025 – Unadi cui si era persa la memoria, nonostante la battaglia parlamentare condotta dall’ex sindaco di Imola Veraldo Vespignani, e la rivolta popolare che aveva bloccato gli sversamenti diad appena una settimana dall’inizio. A fare tornare brutalmente allo scoperto quel capitolo di storia è stata l’ta di maltempo di una settimana fa, che lungo la strada del Passo della Sambuca, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, nellaToscana, sul limitare tra i bacini di Arno e Reno, ha riportato alla luce le tonnellate disolidi urbani che nel ‘71 la municipalizzata fiorentina portò da Firenze a Palazzuolo, per rovesciarli direttamente nell’alveo del torrente Rovigo, con l’assenso del Comune appenninico, come purtroppo accadeva in epoche nelle quali la legislazione in termini diera radicalmente diversa.