Metropolitanmagazine.it - Rider consegna una pizza e tenta di abusare di una diciottenne: è successo a Milano

Leggi su Metropolitanmagazine.it

I fatti risalgono allo scorso 4 dicembre, ma sono stati resi noti solo nelle ultime ore, dopo l’arresto delaccusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di diciotto anni. L’uomo fermato in uno stabile in zona San Siro, a, è un venticinque pakistano, impiegato come corriere per una società didi cibi. Quella sera, ha ricevuto un ordine per unadestinata a una residenza milanese. Una volta arrivato all’indirizzo segnalato, ha effettuato lasul pianerottolo, iniziando a porre alladomande sempre più insistenti e inopportune. All’improvviso, ha spalancato la porta con una spallata e ha fatto irruzione nell’appartamento, bloccandola contro il muro. L’uomo hato di baciarla, palpeggiandole ripetutamente le parti intime. Fortunatamente, la giovane è riuscita in qualche modo a divincolarsi e a buttarlo fuori dalla sua abitazione, prima di chiudersi dentro.