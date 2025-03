Iodonna.it - Ricominciare a praticare la danza rievoca la sensazione di appartenere a un’entita a tratti leggera e sempre vibrante all’unisono. Non conta l’abilità, ma trovare l’equilibrio. Già qui, tra instabilità e sicurezza...

Sono cronache di spogliatoio. Ma non pensate al calcio, al calcetto, neppure al padel ma alla: siamo in una stanza che è un quadrato, una finestra sul cortile, una porta che si apre e socchiude su un fiume di parole che scorre tra due panche un’udienza che non finiva più; l’ultima di Trump; il test di ammissione di una figlia; un polpaccio dolente dalla volta scorsa; una maglietta da rubare al sacco del lost&found dell’Accademia perché a te mancaun pezzo. Roberto Bolle, l’ipnoticatra i capolavori di Caravaggio X Leggi anche › I 15 film più belli sulla: classica, moderna e hip hop Non mancherà nulla, invece, a quante hanno preparato una sofisticata mise da professioniste, un’altra delle loro, declinate in sfumature pallide di rosa o in pizzo verde bottiglia, combinazioni di tulle e lana grossa.