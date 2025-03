Thesocialpost.it - Ricerche in corso per la scomparsa di Sasha Zamuner a Mogliano Veneto

Leggi su Thesocialpost.it

, una ragazza di 15 anni residente a, in provincia di Treviso, ènel pomeriggio di domenica 23 marzo 2025, facendo perdere le proprie tracce.La giovane è alta circa 1,70 metri, ha una corporatura media, capelli castani e occhi castani, ed è riconoscibile anche per un piercing al naso. Al momento della suaindossava un giubbotto nero lucido con cappuccio, rifinito con pelliccia marrone scuro, pantaloni blu con la scritta “Juice” in brillantini sulla parte posteriore e scarpe di colore grigio scuro.Le forze dell’ordine, insieme alla famiglia, sono impegnate nelledella ragazza. Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistatoè invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.Precedenti scomparse e crescente preoccupazioneQuella di domenica è la seconda volta chesparisce quest’anno.