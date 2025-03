Lapresse.it - Riccardo Visconti lascia la Virtus e va a Granada

lasenza aver mai messo piede in campo e firma col. “Un nuovo capitolo di vita sta per iniziare,grato di aver indossato una maglia storica come quella dellae di aver avuto l’onore di vivere Bologna da giocatore” scrive il giovane giocatore sui social. “Rammaricato di non aver avuto la possibilità di avere un’occasione concreta sul campo. Nella speranza che le nostre strade possano reincontrarsi in momenti migliori. In bocca al lupo ai miei compagni che quest’anno sono stati davvero incredibili”.“Segafredo Bologna comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore” ha scritto la società in un comunicato. “Tutto il club ringraziaper la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura il meglio per il finale di questa stagione”.