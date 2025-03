Lapresse.it - Riapertura Cpr Torino, Montaruli: “Una buona notizia”

“Ladel Cpr di? “E’ assolutamente unae anche un impegno che il governo ha mantenuto con la città dicontro l’immigrazione clandestina che noi intendiamo, contrastare con ogni mezzo. Non cederemo alla prepotenza e alle polemiche di chi in passato ha utilizzato il CPR proprio per fare delle violenze e non certo per la tutela dei diritti di nessuno”. Così Augusta, deputata di FdI a margine del IX Congresso Provinciale d del Sindacato Autonomo di Polizia di‘Garanzie Funzionali e Giuridiche per gli operatori delle Forze dell’Ordine’, Circolo della Stampa di. “Il governo Meloni – ribadisce – non è sotto ricatto di nessuno e non cede assolutamente alla violenza e alla prepotenza, l’ho già detto. Quindi se ci sono delle forze politiche che intendono dar fianco a chi ancora si oppone al Cpr, saranno loro a prendersi le loro responsabilità”.