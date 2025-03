Secoloditalia.it - Riad, negoziati interlocutori: Trump punta a una tregua entro Pasqua. La Russia frena: “Non è prevista nessuna firma”

Il Cremlino, sapendo qual era il suo approccio, aveva previsto che i colloqui sarebbero stati “difficili”. E in effetti così è stato, almeno finora. Le delegazioni die Stati Uniti non prevedono dire alcun documento dopo i colloqui in corso a, in Arabia Saudita. «No, non è previsto alcun documento», ha riferito in queste ore il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. E a ridimensionare la portata della giornata odierna di consultazioni e, poco fa è intervenuto ancheche ha confermato solo: «Stati Uniti e Ucraina sono vicini alladell’accordo per le terre rare. Sul tavolo dei colloqui anche la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia»., una negoziazioneaTuttavia, la situazione sul campo rimane tesa. Poco prima dell’inizio delle negoziazioni, attacchi russi hanno causato vittime in Ucraina, complicando ulteriormente il contesto delle trattative.