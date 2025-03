Ilgiorno.it - Rho: nuovo asilo nido, via ai lavori. Sarà luminoso e circondato dal verde

A un anno e mezzo dall’avvio del cantiere (era il 29 agosto 2023), dopo una bonifica ambientale dell’area aggiuntiva, una modifica del progetto e polemiche da parte delle forze politiche d’opposizione, partiranno nei prossimi giorni iper la costruzione delin via San Martino a Rho. Opera da 3,8 milioni di euro finanziata con fondi Pnrr, secondo quanto riportato sul cartello all’ingresso del cantiere, sarebbe dovuta essere conclusa per dicembre 2025. Purtroppo ha dovuto fare i conti con ulteriori interventi di bonifica ambientale che hanno bloccato i, ovvero l’area di via San Martino era già stata oggetto di interventi di bonifica per uso non residenziale nel 2021. Ma dovendo costruirci sopra unè stato necessario una ulteriore bonifica. Ora finalmente l’area è pronta.