Renzi | Centrosinistra trovi proposte non basta dire ‘Meloni non va bene'

“Ildeve reagire, deve trovare dellee non deve soloche la Meloni non va. Deve anche essere capace di raccontare che tipo di futuro immagina”. Lo dice Matteo, parlando con i giornalisti a Pompei, a margine della presentazione del suo libro ‘L’influencer’. “Questa è la vera scommessa – evidenzia il leader Iv – e non è facile. Schlein sta cercando di costruire una coalizione. Noi non siamo cosi’ radicalmente di sinistra come Schlein o il M5s. Siamo quel ‘centro che guarda a sinistra’, per citare un grandissimo del passato come Alcide De Gasperi. Noi siamo per unnon ideologico e radicale“.