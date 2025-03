Napolipiu.com - Renica: “Napoli, credici! Lo Scudetto è possibile. Maradona? Non meritava l’addio nell’anonimato”

Leggi su Napolipiu.com

: “! Lo? Non”">Alessandro, ex difensore dele protagonista della gloriosa era maradoniana, è intervenuto ai microfoni di “Magazine Live”, in onda su Radio Punto Zero, per analizzare l’attualità azzurra e ricordare alcuni momenti indelebili della storia partenopea.Sull’Italia e il recente gol subito contro la Germania,ha commentato con tono critico: “A certi livelli non ci si può permettere un errore del genere. Forse in quel momento è mancata lucidità, ma bastava uno più sveglio per evitarlo. Ai miei tempi il libero aveva proprio il compito di dirigere la difesa e aiutare il portiere”.L’ex difensore ha poi acceso i riflettori sul, lanciando un messaggio di fiducia ai tifosi: “Ildeve credere alloper forza.