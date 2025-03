Romadailynews.it - Regno Unito: primo ministro Galles, governo “desidera visite di investitori cinesi”

Ile ha aperto tre uffici in Cina perche’ “siamo desiderosi che glivengano a vedere cosa puo’ offrire il nostro”, ha dichiarato ile Eluned Morgan. Ilsta lavorando per far si’ che i cittadini riconoscano le opportunita’ di investimento in un luogo aperto agli affari, che offre manodopera qualificata e un’alta qualita’ di vita, ha riferito Morgan a Xinhua in una recente intervista. “L’economia cinese sta facendo cose straordinarie, cosi’ come la notevole ricerca. Cio’ che mi interessa e’ vedere quanto e dove possiamo lavorare insieme su queste opportunita’.”, ha affermato Morgan. In quanto regione ricca di risorse eoliche, ilpresenta un forte potenziale per lo sviluppo di quest’energia, ha osservato Morgan.