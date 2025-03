Thesocialpost.it - Regno Unito, caso di aviaria in una pecora: “Latte infetto”. Bassetti: “Siamo circondati”

Dopo le mucche, anche le pecore. Ilha registrato il primoal mondo di influenzain un ovino: si tratta di unadi un gregge dello Yorkshire, il cuiè risultato positivo al virus H5N1 ad alta patogenicità. Questo implica che il virus che circola attualmente in Europa, pur non avendo infettato i bovini, si è invece rivelato compatibile con gli ovini.La scoperta non è certo rassicurante, dato che non esistono sistemi di sorveglianza per questa specie, se non per ildestinato al consumo umano. Laè stata abbattuta immediatamente per prevenire il rischio di contagio, e al momento non sono stati riscontrati altri casi nel gregge. Tuttavia, gli esperti avvertono che l’assenza di monitoraggi specifici sugli ovini potrebbe nascondere una diffusione più ampia del virus.