Anteprima24.it - Regionali, centrodestra fermo al palo: dopo il ritiro di Martusciello, ipotesi Zinzi o candidato civico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa scelta delpresidente all’interno delsi fa sempre più tormentata, nel frattempo il 9 aprile ed il verdetto sull’‘terzo mandato’ si avvicina. I tre partiti della coalizione Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, continuano a punzecchiarsi a distanza, lasciando viva ogni possibilità. Una situazione che per dirla all’inglese è un vero e proprio ‘Beautiful disaster’. Le vicende di cronaca che hanno coinvolto il leader forzista Fulvioed il conseguentedalla corsa per la candidatura alla presidenza della Regione Campania hanno ancor di più agitato le acque. La Lega, che nello scorso weekend ha accolto Matteo Salvini alla convention di Città della Scienza, resta alla finestra e fiuta la concreta possibilità di strappare il ticket per esprimere ilpresidente.