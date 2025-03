Lapresse.it - Reggio Emilia, “ti sgozzo come un capretto”: insulti e maltrattamenti a moglie e figlia

Leggi su Lapresse.it

“Ti ammazzo”, “Tiun”, “Ti faccio finire sotto terra”: era questo il tenore delle minacce che un uomo di 62 anni ha rivolto allain oltre 40 anni di matrimonio., minacce di morte, aggressioni fisiche e dilapidazione del patrimonio familiare a causa di dipendenze da droghe, gioco d’azzardo e alcol. Queste le condizioni subite da una sessantenne reggiana in oltre quarant’anni di matrimonio da parte del marito che non esitava ad usare violenza nei confronti dellae talvolta anche verso laanche davanti ai figli minori. Gravi condotte maltrattanti quelle compute nei confronti dellae dellaconseguenza della quali i Carabinieri della stazione di Corso Cairoli, a cui la donna nel corso di una lunga deposizione ha raccontato i fatti subiti da decenni, hanno denunciato alla Procura di, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 62enne reggiano in ordine al reato diin famiglie continuati e aggravati per essere stati commessi davanti ai figli minori e nei confronti dellaminorenne.