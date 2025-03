Gqitalia.it - Red Bull Racing, forse è arrivato il momento di cambiare auto una volta per tutte

Leggi su Gqitalia.it

Vi ricordate quando Christian Horner, il capo della Reddisse a Toto Wolff, nel 2022, di «la sua dannata macchina» a causa del problema dell'instabilità? Ebbene, è giunto ilper il britannico di seguire il suo stesso consiglio.La Reddevemacchina. Nelle prime due gare della stagione ha ottenuto buoni risultati con Max Verstappen (nessun podio in Cina, ma possono essere contenti della P4), ma Liam Lawson ha avuto il peggior debutto degli ultimi anni per un pilota di questa squadra, finendo ultimo in Australia e dodicesimo a Shanghai grazie alla squalifica di tre piloti (ne parleremo).Se la squadra è attualmente terza nel campionato costruttori è solo grazie al campione 2023, ma ci sono buone probabilità che il pilota abbia altri weekend difficili e che, non potendo contare su Lawson, altre squadre avanzino in classifica.