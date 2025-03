Sportnews.eu - Red Bull, Liam Lawson non convince: si valuta uno scambio

non ha convinto la Redin questo avvio di stagione e sembra che Christian Horner stia giàndo locon un altro pilota.Dopo il weekend in Cina, in casa Redsarebbero iniziate dellezioni. Max Verstappen si sta confermando uno dei migliori piloti in assoluto: nonostante la monoposto non sembra essere quella vista negli ultimi anni, l’olandese ha centrato un secondo posto a Melbourne ed un quarto posto in Cina a cui si aggiunge la terza posizione nella Sprint Race di Shanghai.Red, le prestazioni dinon convincono (Foto da Instagram –30) – Sportnews.euNettamente più in difficoltà il compagno di squadraancora a secco di punti. Il pilota neozelandese ha sempre chiuso nelle ultime posizioni le qualifiche, mentre in gara sono arrivati un ritiro in Australia, in seguito ad un incidente, un dodicesimo posto in Cina ed un quattordicesimo piazzamento nella Sprint di Shanghai.