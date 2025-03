Lapresse.it - Recuperato quadro di Maria trafugato a Stresa nel 2009: era in una casa d’aste a Monaco

Leggi su Lapresse.it

I Carabinieri dei Nuclei Tutela Patrimonio Culturale di Torino, Cagliari e Genova e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Verbania hannoundel XVII Sec., raffigurante “La Presentazione dial Tempio”, asportato la notte dell’08 maggiodalla chiesa della frazione “Passera” del comune di, da ignoti che si introdussero nel luogo di culto forzando la serratura di una porta laterale d’ingresso, unitamente a un crocifisso ligneo dell’800 raffigurante “Cristo in Croce”.L’attività investigativa dei Carabinieri, avviata immediatamente dopo il furto, aveva già consentito di recuperare numerose opere d’arte trafugate in varie località del Nord Italia, rinvenute in un magazzino ubicato nel comune di Sotto al Monte a Bergamo, ad eccezione delle due opere asportate a