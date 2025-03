Sport.quotidiano.net - Real FQ vede il traguardo. La salvezza è a un passo

forte querceta 1 camaiore 0FORTE QUERCETA: Pastine, Fortunati, Giubbolini, Vittorini, Tognarelli, Lucarelli, Bracci (46’ st Nicolini), Bucchioni, Mearini (9’ st Panicucci), Bartolini, Pavlenko. All.: Francesco Buglio. CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Casani, Granaiola, Amico, Velani (17’ st Belli), Anzilotti, Cornacchia (42’ st Fani), Chiaramonti (35’ st Bastillo), Da Pozzo (7’ st Nardi), Kthella (28’ st Ricci). All.: Pietro Cristiani. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Rete: 8’ st Lucarelli. Note: Ammoniti Giubbolini, Chiaramonti. FORTE DEI MARMI – IlForte Querceta supera 1-0 il Camaiore (che ha già vinto il campionato e conquistato con merito la serie D) e si scrolla di dosso un po’ di ansie per questo finale di stagione. La rete di Lucarelli a inizio ripresa regala tre punti fondamentali ai ragazzi di Francesco Buglio, ormai a undallaaritmetica.