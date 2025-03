Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo scrive una lettera a Papa Francesco: “Speriamo e preghiamo affinché il nostro incontro sia confermato”. L’incontro con Camilla è in bilico

Una cui tiene molto, quello con. Tanto da avergli scritto, nei giorni scorsi, per sincerarsi delle sue condizioni di salute e augurargli una pronta guarigione. Stiamo parlando di ReIII che, insieme alla Regina, ha in programma una visita in Italia l’8 e il 9 aprile. L’udienza in Vaticano è uno dei momenti clou del viaggio motivo per cui, stando a quanto riferisce People citando fonti di Buckingham Palace, il sovrano avrebbe scritto al Pontefice unain cui gli chiedeva della sua salute e gli augurava una pronta guarigione, auspicando che l’fosse.L’tra il Pontefice e i reali britannici, previsto per l’8 aprile in Vaticano, è infatti ancora in forse ma le dimissioni del Pontefice dall’ospedale Gemelli, dopo 38 giorni di ricovero, fanno ben sperare.