Rcs chiude il 2024 con ricavi in crescita e dividendo proposto di 007 euro per azione

Quotidiano.net - Rcs chiude il 2024 con ricavi in crescita e dividendo proposto di 0,07 euro per azione

Rcsilconconsolidati a 819,2 milioni, ebitda di 148 milioni (+8,66%) e utile operativo di 92,6 milioni (+14%) e un utile netto di 62 milioni (+8,7%). Il cda, si legge in una nota, proporrà all'assemblea, convocata per l'8 maggio, undi 0,07per. Tra dazi, il cui impatto è difficile da calcolare, e il proseguire dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente rende incerto lo scenario ma il gruppo "in assenza di un peggioramento ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nel 2025 margini (Ebitda) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nele di proseguire con un'ulteriore generdi cassa dalla gestione operativa".