Spazionapoli.it - Raspadori protesta: “Rigore netto”, poi indica il problema dell’Italia

ha parlato dopo Germania-Italia 3 a 3, ritorno dei quarti di finale di Nations League giocato stasera a Dortmund.Dopo Germania-Italia 3 a 3 scoppiano le polemiche per unprima concesso e poi annullato agli azzurri. Entrato in campo da protagonista con un gol e un assist, Giacomoha analizzato pregi e difetti mostrati stasera dai suoi compagni.La seconda punta del Napoli, ai microfoni della “Rai“, si è unito al coro di proteste per quanto accaduto in occasione del contatto tra il difensore Schlotterbeck e Di Lorenzo e ha offerto la sua analisi della gara.Germania-Italia,: “Ilsembravaha analizzato quanto accaduto stasera:“Sicuramente la delusione è tantissima. Venire in Germania e riuscire a segnare tre gol, al di là del primo tempo, non capita quasi mai.