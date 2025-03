Liberoquotidiano.it - Raptus di Giucas Casella da Fazio: si alza e tira una manata a Lorella Cuccarini | Video

travolgente, nel vero senso della parola. Ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 23 marzo sul Nove, il mago ha erroneamenteto una. È accaduto mentre, insieme a Francesco Paolantoni e Simona Ventura, hanno eseguito il balletto de "La notte vola". A insegnare proprio la ballerina che ha ricordato tutti i passi da eseguire e i movimenti con le mani. Preso dal troppo entusiasmo,ha peròto inavvertitamente una botta sul volto di. Immediate le risate in studio, con Paolantoni che ha abbracciato la malcapitata e, preoccupato, è corso a sincerarsi che stesse bene. "Ti ho fatto male?", ha domandato. Maha cercato di rasserenarlo: "Tutto sotto controllo". D'altronde per l'insegnante di Amici non è la prima volta che si fa male.