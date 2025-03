Quotidiano.net - Raid su Khan Younis e Rafah, ucciso un leader di spicco di Hamas. Egitto: “Video degli ostaggi in cambio dei negoziati”

Roma, 24 marzo 2025 - Il responsabile finanziario diè statonell’attacco aereo di ieri all’ospedale di: si tratta di Ismail Barhoum, per l’Idf era un “elemento di” dell’organizzazione. Una settantina i morti nelle ultine 24 ore. Intanto stamattina è stato messo a segno un attentato nel Nord di Israele: due persone sono rimaste ferite e un aggressore è stato neutralizzato. L'ha presentato una nuova proposta per isul cessate il fuoco a Gaza, ma ad una condizione:dovrebbe fornire filmati e informazioni dettagliate sugliisraeliani, sia vivi che morti. La posizione del Cairo è chiara: una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, si svolgano trattative più dettagliati sui tempi per il rilasciorimasti, indel graduale ritiro delle forze dell'Idf.