Ilfattoquotidiano.it - Raid su Gaza: altri 25 morti. Attentato nel nord di Israele: due morti. Kallas: “Riprendere i negoziati”

Continuano iisraeliani sulla Striscia, quasi dopo una settimana dopo la fine della tregua, mentre Hamas ha “risposto positivamente” alla nuova proposta presentata dall’Egitto per per cercare di far ripartire la tregua con. L’organizzazione, ha spiegato un funzionario egiziano, rilascerebbe cinque ostaggi vivi, tra cui un cittadino israelo-americano, in cambio del permesso dia far entrare aiuti umanitari nella Striscia e per una pausa nei combattimenti di diverse settimane.rilascerebbe anche centinaia di prigionieri palestinesi. Intanto, aumentano i: nella notte, riferiscono gli ospedali che hanno soccorso le vittime, sono stati uccisi 25 palestinesi, tra i quali ci sono diverse donne e bambini. Tra iportati nell’ospedale Nasser anche Ismail Barhoum, responsabile degli affari finanziari di Hamas: secondo Idf operava all’interno del complesso ospedaliero in seguito a “un’ampia attività di raccolta di informazioni” e ha affermato che sono state utilizzate “munizioni di precisione” per attenuare i danni.