Thesocialpost.it - Raid israeliano su ospedale a Khan Younis: morto il nuovo premier di Hamas a Gaza

La guerra in Medioriente tra Israele ee che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 535. La lunga scia di sangue dell’offensiva israeliana suha superato il numero dei 50mila morti, secondo le autorità di. E mentre dalle piazze in Israele e dalle cancellerie mondiali si spinge per tornare al dialogo, il governo di Netanyahu continua ad insistere sul fronte militare, con l’Idf che ha colpito l’Nasser aYunis, provocando almeno 5 morti e numerosi feriti. Tra le vittime deldi Israele sull’c’è Ismail Barhoum, che il ministro della Difesa, Israel Katz, ha identificato come “ildi”. A Gerusalemme, davanti all’abitazione di Netanyahu, nuovi scontri tra la polizia e i manifestanti che da giorni protestano per la ripresa degli attacchi nella Striscia.