Ragno gigante salvato dall'estinzione sta facendo il suo grande ritorno in Europa (ed è un bene)

Grazie a un ambizioso progetto di conservazione, il Dolomedes plantarius, noto anche comezattera, sta tornando a popolare le zone umide europee dopo essere stato sull’orlo dell’estinzione. Questo, che può raggiungere le dimensioni di una mano umana, era quasi scomparso a causa della distruzione del suo habitat naturale. Tuttavia, grazie agli sforzi del Chester Zoo e di altre organizzazioni ambientaliste, migliaia di esemplari sono stati allevati in cattività e poi rilasciati in aree umide restaurate. Oggi, la sua popolazione è in crescita e il suorappresenta una vittoria significativa per la biodiversità.Quindici anni fa, la situazione del Dolomedes plantarius era drammatica. La progressiva urbanizzazione e l’espansione agricola avevano distrutto gran parte delle zone umide in cui viveva.