Radar Academy premia le aziende che investono sui giovani talenti

LA BUSINESS SCHOOLha istituito il premio “Company for generation Z”, che è giunto alla terza edizione, per dare risalto allechee valorizzano, attraverso politiche e pratiche specifiche, idella generazione Z. Parliamo di soggetti nati tra il 1995 e il 2010, che in Italia sono più di 8 milioni e non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, i social, gli smartphone e i device protagonisti della rivoluzione digitale. La generazione Z è la frontiera del nuovo mondo del lavoro e iche ne fanno parte sono i principali interpreti del futuro che ci attende dietro l’angolo. L’edizione 2025 di “Company for generation Z” ha avuto il suo epilogo lo scorso 13 marzo a Milano, dove nella sede di Bosch Italia sono statete le prime 41che si sono distinte per aver realizzato piani concreti di valorizzazione deiin 10 ambiti, quali: numero di assunzioni dinati dopo il 1995; numero di stage attivati; percorsi e prospettive di carriera; welfare aziendale e benessere della persona; smart working e lavoro ibrido; percorsi di formazione; politiche di talent retaining; progetti con scuole, università e business school; diversità e inclusione; responsabilità sociale e sostenibilità.