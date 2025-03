Quotidiano.net - Qui Valuematic: rivoluzione cloud: "Tecnologia a basso impatto"

Leggi su Quotidiano.net

LAS.R.L., startup e spin-off della Scuola Imt Alti Studi di Lucca, si pone sul gradino più alto nell’ambito delcomputing, grazie a Syda, il primo autoscaler al mondo che è destinato a rivoluzionare la gestione delle infrastrutture. Il passo epocale arriva dai professori di Imt Nicola Lattanzi, ordinario di economia aziendale a Imt e da Mirco Tribastone, anch’egli ordinario di informatica a Imt e rispettivamente ceo e cto della giovane startup. La bontà del progetto, è suffragata dall’avvenuto aumento di capitale di 850 mila euro e si avvarrà di un management internazionale. Si tratta di un round guidato daTech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità Ambientale promosso da CDP Venture Capital. Inoltre, partecipano all’operazione Progress Tech Transfer e il Fondo Toscana Next, co-investimento nato per sostenere le startup e le iniziative di innovazione sul territorio della Toscana, istituito e gestito da Cdp Venture Capital SGR e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie toscane quali la Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pistoia e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.