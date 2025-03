Ilfoglio.it - Quel momento in Germania-Italia nel quale l'Italia del calcio è stata messa a nudo

Una delle ragioni che spiega il perché la Nazionalena non gioca una partita in una fase finale del Mondiale dal 24 giugno 2014 (-Uruguay 1-1,la del morso di Luis Suárez a Giorgio Chiellini) si è palesata chiaramente domenica sera al Westfalenstadion di Dortmund al 36esimo minuto di, quarti di finale della Nations League 2024-2025. Dopo la gran parata di Gianluigi Donnarumma sul colpo di testa di Tim Kleindienst che stava andando all'incrocio dei pali, il portiere è andato a centro area a catechizzare i compagni rei di non essere stati abbastanza bravi. Difensori e centrocampisti nel frattempo si stavano discolpando, c'è chi diceva che era più colpa di uno, chi più colpa dell'altro. Il tedesco Joshua Kimmich - uno che è centrocampista ma gioca terzino, pure difensore centrale se serve e che in vita sua si è preso addosso anche le colpe degli altri perché "questo deve fare un capitano" - batte velocemente verso Jamal Musiala che a centro area, da solo e nell'indifferenza generale, tocca il pallone e lo deposita in rete: 2-0.