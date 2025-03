Liberoquotidiano.it - Quel 10% di canadesi affascinati dal sogno a stelle e strisce

Se per il novanta per cento deiil solo pensiero di diventare americani è un'apostasia, per il restante dieci sarebbe una benedizione. E si dà il caso che l'Alberta e il Saskatchewan, due province occidentali storicamente separatiste, costituiscano quasi esattamente il dieci per cento della popolazione del Paese. In comune hanno il paesaggio (pianure, monti, laghi, fiumi, foreste, ranch di bisonti e orsi grizzly), l'assenza di un accesso al mare, una popolazione nettamente anglofona e, soprattutto, gli idrocarburi: le industrie del petrolio e del gas naturale sono il pilastro delle loro economie e, di conseguenza, dila dell'intero Stato. Nel 2023, l'Alberta ha generato il 15% del pil nazionale: le esportazioni sono garanzia di ricchezza per la popolazione locale, che registra un pil pro capite di 73mila dollari contro una media nazionale di 53.