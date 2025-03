Quotidiano.net - Quei bambini cresciuti al brefotrofio

Passa al Bif&st Fratelli di culla di Alessandro Piva, il documentario racconta le storie dei piccoli ospitinell’exdi Bari, accuditi da un universo femminile solidale: balie, suore, cuoche, bambinaie, educatrici, assistenti sociali. I filmati d’archivio documentano le strutture in piena attività e il cambiamento del ruolo femminile dagli anni ‘60 a oggi. Le molte interviste inseguono il filo di un passato che vive nei ricordi vivissimi delle operatrici e nelle indagini talvolta disperate degli ex ospiti, tuttora impegnati ad aggirare leggi e procedure – considerate da molti ormai inattuali – nell’intento di rintracciare le proprie radici e ricostruire la loro vera identità. Il film racconta il sistema ben collaudato dei brefotrofi in un’epoca in cui la società spingeva le famiglie a nascondere gravidanze fuori dal matrimonio.