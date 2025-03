Ilrestodelcarlino.it - Quattro vasche in città: "Ecco dove nuovi bacini limiterebbero le piene"

‘Ci facciamo?’, ironicamente, ma nemmeno troppo, è il titolo dato dell’incontro organizzato dal comitato Salviamo il Canale Navile in occasione della giornata mondiale dell’acqua. Lecui fanno riferimento sono quelle di laminazione, ovvero "aree idonee alla costruzione di grandiper la mitigazione del rischio alluvioni", spiega Gabriele Bernardi, presidente dell’associazione Vitruvio. Sonole aree individuate indal comitato in cui potrebbe essere prevista la costruzione didi laminazione. L’area Staveco, se accogliesse una grande vasca di laminazione potrebbe "raccogliere l’acqua della valle del torrente Aposa, facendola depositare. Una soluzione che ridurrebbe l’inquinamento del Navile e limiterebbe il rischio di allagamenti in via san Mamolo", spiega Bernardi.